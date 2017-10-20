В Барнауле появится хостел с овощными и фруктовыми номерами

Хостел относится к эконом-классу. Пока неизвестно, сколько будет стоит размещение в номере. В Барнауле средняя стоимость "койки" в многоместных номерах обычно колеблется в пределах 350–500 рублей.

"Агроотель" рассчитан на 63 человека. Хостел находится на втором и третьем этажах "Агропарка" (пр. Космонавтов, 8/2). Он включает двух-, четырёх- и восьмиместные номера. Общие комнаты могут включать 10-13 спальных мест, кухни и санузлы.

Гости смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, им предоставят шампунь, гель для душа, тапочки, полотенце, доставят в номер еду и бесплатно поднимут настроение, говорится на сайте. Проживающие в хостеле смогут со скидкой купить овощи и фрукты в "Агропарке".

Ранее altapress.ru писал, что за последние пять лет в городе появилось немало мини-отелей. Участники рынка считают, что предпринимателей привлекает быстрая окупаемость такого бизнеса. Апартаменты высокого класса стали пользоваться меньшим спросом, командированные и туристы чаще стали уходить на квартиры или селятся в хостелах.

Справка

"Агропарк" — оптово-розничная продуктовая база. Здесь продают продукты, мебель, одежду и обувь. Он работает на месте магазина "Прораб".

Цифра

В Барнауле работают 12 хостелов ( по данным ресурса "2ГИС").