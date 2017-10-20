В Барнауле появится хостел с овощными и фруктовыми номерами

В Барнауле появится хостел "Агроотель". Он рассчитан на проживание деловых туристов и резидентов торгового комплекса "Агропарк". Каждый номер будет оформлен в фруктовом и овощном стилях, сообщается на сайте компании. Здесь появятся банановая, кукурузная, грушевая, яблочная комнаты. Запустить первую очередь хостела на 25 мест планируют в октябре.
Хостел относится к эконом-классу. Пока неизвестно, сколько будет стоит размещение в номере. В Барнауле средняя стоимость "койки" в многоместных номерах обычно колеблется в пределах 350–500 рублей.
"Агроотель" рассчитан на 63 человека. Хостел находится на втором и третьем этажах "Агропарка" (пр. Космонавтов, 8/2). Он включает двух-, четырёх- и восьмиместные номера. Общие комнаты могут включать 10-13 спальных мест, кухни и санузлы.
Гости смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, им предоставят шампунь, гель для душа, тапочки, полотенце, доставят в номер еду и бесплатно поднимут настроение, говорится на сайте. Проживающие в хостеле смогут со скидкой купить овощи и фрукты в "Агропарке".
Ранее altapress.ru писал, что за последние пять лет в городе появилось немало мини-отелей. Участники рынка считают, что предпринимателей привлекает быстрая окупаемость такого бизнеса. Апартаменты высокого класса стали пользоваться меньшим спросом, командированные и туристы чаще стали уходить на квартиры или селятся в хостелах.
Справка
"Агропарк" — оптово-розничная продуктовая база. Здесь продают продукты, мебель, одежду и обувь. Он работает на месте магазина "Прораб".
Цифра
В Барнауле работают 12 хостелов ( по данным ресурса "2ГИС").
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.