В Барнауле появится кольцевой маршрут, соединяющий спальные районы, центр и нагорную часть

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Сегодня, 08:22.
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В Барнауле подвели итоги конкурса на право осуществления перевозок по автобусному маршруту №29 "Солнечная Поляна — Солнечная Поляна". С 13 февраля компания "ПромСтройСервис" запустит автобусы с этим номером. Тарифы не регулируются.

Автобус.
Автобус. Фото: Михаил Хаустов.

Новый кольцевой маршрут будет двигаться по схеме:

Солнечная Поляна — Энтузиастов — Попова — Северный Власихинский проезд — Лазурная — Власихинская — ш. Ленточный Бор — Змеиногорский тракт — Ляпидевского — Аванесова — Змеиногорский тракт — пр. Ленина — Космонавтов — 40 лет Октября — ул.Петра Сухова — Малахова — Георгия Исакова — Солнечная Поляна.

Маршрут должен улучшить транспортное обслуживание медицинского кластера в нагорной части города, между медицинским кластером и центральной частью Барнаула, а также обеспечить доставку жителей спальных районов в Краевую клиническую больницу без пересадок.

Движение автобусов будет осуществляться в обе стороны с интервалом движения автобусов 10 минут.

Кроме того, в связи с многочисленными обращениями барнаульцев с 13 февраля изменится трасса следования автобусного маршрута №39.

Движение автобусов будет организовано по следующей схеме:

… Энтузиастов — Солнечная Поляна — Юрина — Попова — Космонавтов — Солнечная Поляна (до конечного остановочного пункта "Ипподром").

Изменения в схеме маршрута №39.
Изменения в схеме маршрута №39.
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