В Барнауле появится кольцевой маршрут, соединяющий спальные районы, центр и нагорную часть

Новый кольцевой маршрут будет двигаться по схеме:

Солнечная Поляна — Энтузиастов — Попова — Северный Власихинский проезд — Лазурная — Власихинская — ш. Ленточный Бор — Змеиногорский тракт — Ляпидевского — Аванесова — Змеиногорский тракт — пр. Ленина — Космонавтов — 40 лет Октября — ул.Петра Сухова — Малахова — Георгия Исакова — Солнечная Поляна.

Маршрут должен улучшить транспортное обслуживание медицинского кластера в нагорной части города, между медицинским кластером и центральной частью Барнаула, а также обеспечить доставку жителей спальных районов в Краевую клиническую больницу без пересадок.

Движение автобусов будет осуществляться в обе стороны с интервалом движения автобусов 10 минут.

Кроме того, в связи с многочисленными обращениями барнаульцев с 13 февраля изменится трасса следования автобусного маршрута №39.

Движение автобусов будет организовано по следующей схеме:

… Энтузиастов — Солнечная Поляна — Юрина — Попова — Космонавтов — Солнечная Поляна (до конечного остановочного пункта "Ипподром").