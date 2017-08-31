В Барнауле появится памятник Сергию Радонежскому

Установка памятника Сергию Радонежскому. Фото: altai.eparhia.ru. Установка памятника Сергию Радонежскому. Фото: altai.eparhia.ru. Установка памятника Сергию Радонежскому. Фото: altai.eparhia.ru. Установка памятника Сергию Радонежскому. Фото: altai.eparhia.ru. Установка памятника Сергию Радонежскому. Фото: altai.eparhia.ru. Установка памятника Сергию Радонежскому. Фото: altai.eparhia.ru.

Памятник изготовил автор проекта "Аллея российской славы" Михаил Сердюков. Скульптор и его единомышленники готовы бесплатно ставить на территории России и других государств бюсты людей, прославивших Россию, в школах, кадетских корпусах и воинских частях, сообщает Барнаульская епархия.

Скульптура Сергия Радонежского изготовлена из бронзы и железобетона. Он окрашен под бронзу, медь и антик. На постаменте с трех сторон отлиты слова о деяниях святого.