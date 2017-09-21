В Барнауле поймали подозреваемого в сексуальных домогательствах к девочкам

Подозреваемый в совершении преступления. Фото: 22.мвд.рф. Ориентировка. Фото: altapress.ru. Следственный комитет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

По данным следователей, подозреваемый в конце прошлого месяца в кабине лифта многоквартирного жилого дома в краевой столице предложил маленькой девочке совершить действия сексуального характера. При этом никаких насильственных действий он не предпринимал. Девочка отказалась от предложенного, мужчина тут же скрылся с места происшествия.

Также было установлена причастность задержанного к еще одному подобному преступлению. В кабине лифта другого барнаульского многоквартирного дома он, по версии следствия, предложил совершить действия сексуального характера сразу трем девочкам. Одна из потерпевших закричала, злоумышленник сбежал.

Личность подозреваемого, покушавшегося на половую неприкосновенность несовершеннолетних, удалось установить совместными усилиями сотрудников СКР и уголовного розыска.

Решается вопрос о выборе меры пресечения для задержанного.

Напомним, что СКР обращался к жителям города за помощью в опознании подозреваемого, которого зафиксировала камера видео-наблюдения. Также по Барнаулу были развешаны ориентировки с фотороботом предполагаемого преступника. Однако в этих ориентировках датой преступления указывался не август, а 19 сентября.

Справка

Мужчина подозревается по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (покушение на совершение иных действий сексуального характера, совершенного в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста ). За это ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.