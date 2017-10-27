Барнаульские пожарные вытащили человека из горящей машины

Вечером 26 октября, в Барнауле на улице сгорел автомобиль. Пожарным удалось вытащить человека воспламенившейся машины. По словам очевидцев в сообществе Barnaul22, мужчина был в неадекватном состоянии.

В Барнауле сгорел автомобиль. 26 октября 2017 года. Фото: Юлия Алексенко vk.com/barneos22. В Барнауле сгорел автомобиль. 26 октября 2017 года. Фото: Юлия Алексенко vk.com/barneos22. В Барнауле сгорел автомобиль. 26 октября 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. В Барнауле сгорел автомобиль. 26 октября 2017 года. Фото: Юлия Алексенко vk.com/barneos22. Пожар произошел у дома № 19 по улице Тимуровской. Сообщение о возгорании поступило пожарным после 23 часов. На место выехали 10 сотрудников МЧС на двух автомобилях.