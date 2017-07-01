В Барнауле 26 пожарных тушили частный жилой дом

Сообщение о возгорании поступило в 03:46 по местному времени 1 июля, сообщает МЧС Алтайского края.
Дом расположен в Центральном районе города. В 04:11 пожар локализовали, а в 04:15 ликвидировали полностью. На оперативное событие выезжали 26 человек и 9 единиц техники.
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