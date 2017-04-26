Видео и фотофакты. В Барнауле пожилая женщина пострадала на пожаре

Пожар в Барнауле. Фото: Юра Тырышкин в vk.com/barneos22. Пожар в Барнауле. Фото: Сергей Владимиров в vk.com/barneos22. Пожар в Барнауле. Фото: Сергей Владимиров в vk.com/barneos22.

По сведениям жителей дома, бабушка живет в соседней квартире. По всей видимости, женщина надышалась дымом.

В настоящее время пожар ликвидирован. Информации о происшествии на сайте ГУ МЧС пока нет.