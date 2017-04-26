Видео и фотофакты. В Барнауле пожилая женщина пострадала на пожаре

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Происшествия

Днем 26 апреля на ул. Антона Петрова, 254 загорелась квартира на 8 этаже. По словам очевидцев в Barnaul 22, пострадала пожилая женщина, ее увезла "скорая помощь".

Пожар в Барнауле. Фото: Юра Тырышкин в vk.com/barneos22.
Пожар в Барнауле. Фото: Сергей Владимиров в vk.com/barneos22.
Пожар в Барнауле. Фото: Сергей Владимиров в vk.com/barneos22.

По сведениям жителей дома, бабушка живет в соседней квартире. По всей видимости, женщина надышалась дымом.

В настоящее время пожар ликвидирован. Информации о происшествии на сайте ГУ МЧС пока нет.

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