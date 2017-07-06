В Барнауле пожилой водитель врезался в стоящую машину и перевернулся

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Происшествия

Около 9.30 около дома на ул. Рубиновой, 38 в Барнауле произошло ДТП с "перевертышем". Пострадал виновник ДТП.

ДТП в Барнауле.
ДТП в Барнауле. Фото: Андрей Манаков в vk.com/barneos22.

Как altapress.ru сообщили в барнаульской ГИБДД, пожилой водитель Renault Logan наехал на стоящий ВАЗ и перевернулся. Виновник ДТП с травмами попал в горбольницу. На месте работали сотрудники ГИБДД и МЧС.

ДТП в Барнауле.
ДТП в Барнауле.
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