В Барнауле продавец салона сотовой связи воровал телефоны и сдавал в ломбард

В Барнауле рассматривается уголовное дело против сотрудника магазина сотовой связи, которого обвиняют в присвоении мобильных телефонов. Парень нуждался в деньгах и сдавал устройства, которыми торговал, в ломбард.
Как altapress.ru рассказала помощник прокурора Ленинского района Анна Щиренко, подсудимый работал продавцом-консультантом в одном из городских салонов сотовой связи. Нуждаясь в деньгах, парень решил присвоить сотовые телефоны, которыми торговал. Он выбрал интересующие его устройства и сдал их в ломбард. Так продавец поступал трижды: в ноябре, декабре 2016 года и в январе после новогодних праздников.
Администрация салона в ходе инвентаризации установила пропажу сотовых телефонов и обратилась в полицию. В ходе проверки парень сознался в хищениях, написав явки с повинной.
Молодому человеку грозит наказание до 6 месяцев исправительных работ. В случае возмещения ущерба уголовное дело могут прекратить в связи с примирением сторон.
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