В Барнауле продавец салона сотовой связи воровал телефоны и сдавал в ломбард

Как altapress.ru рассказала помощник прокурора Ленинского района Анна Щиренко, подсудимый работал продавцом-консультантом в одном из городских салонов сотовой связи. Нуждаясь в деньгах, парень решил присвоить сотовые телефоны, которыми торговал. Он выбрал интересующие его устройства и сдал их в ломбард. Так продавец поступал трижды: в ноябре, декабре 2016 года и в январе после новогодних праздников.

Администрация салона в ходе инвентаризации установила пропажу сотовых телефонов и обратилась в полицию. В ходе проверки парень сознался в хищениях, написав явки с повинной.

Молодому человеку грозит наказание до 6 месяцев исправительных работ. В случае возмещения ущерба уголовное дело могут прекратить в связи с примирением сторон.