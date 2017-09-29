7-комнатную квартиру с сауной и выходом на крышу продают в Барнауле

В центре Барнаула продают двухуровневые апартаменты с дорогим дизайнерским ремонтом, брендовой мебелью и доступом на крышу. Об этом пишет "Недвижимость Алтай".

В Барнауле продают 7-комнатную квартиру с сауной и выходом на крышу. Фото: Недвижимость Алтай. В Барнауле продают 7-комнатную квартиру с сауной и выходом на крышу. Фото: Недвижимость Алтай. В Барнауле продают 7-комнатную квартиру с сауной и выходом на крышу. Фото: Недвижимость Алтай. В Барнауле продают 7-комнатную квартиру с сауной и выходом на крышу. Фото: Недвижимость Алтай. В Барнауле продают 7-комнатную квартиру с сауной и выходом на крышу. Фото: Недвижимость Алтай. В Барнауле продают 7-комнатную квартиру с сауной и выходом на крышу. Фото: Недвижимость Алтай. В Барнауле продают 7-комнатную квартиру с сауной и выходом на крышу. Фото: Недвижимость Алтай. В Барнауле продают 7-комнатную квартиру с сауной и выходом на крышу. Фото: Недвижимость Алтай. В Барнауле продают 7-комнатную квартиру с сауной и выходом на крышу. Фото: Недвижимость Алтай. Площадь квартиры — 259 кв.м. Внутри есть кухня-гостиная с массажным креслом, несколько спален, сауна, рабочий кабинет, несколько ванных комнат и санузлов, просторный холл. По словам риэлтора, в квартире выполнен дорогой дизайнерский ремонт, есть брендовая мебель, люстры, шторы, премиальная сантехника. Из квартиры есть прямой доступ на крышу, где летом можно оборудовать зону отдыха, барбекю и бассейн. В подарок покупателям место в подземном паркинге. Цена — 20 млн рублей.