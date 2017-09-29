7-комнатную квартиру с сауной и выходом на крышу продают в Барнауле

В центре Барнаула продают двухуровневые апартаменты с дорогим дизайнерским ремонтом, брендовой мебелью и доступом на крышу. Об этом пишет "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают 7-комнатную квартиру с сауной и выходом на крышу. Фото: Недвижимость Алтай.
В Барнауле продают 7-комнатную квартиру с сауной и выходом на крышу. Фото: Недвижимость Алтай.
В Барнауле продают 7-комнатную квартиру с сауной и выходом на крышу. Фото: Недвижимость Алтай.
В Барнауле продают 7-комнатную квартиру с сауной и выходом на крышу. Фото: Недвижимость Алтай.
В Барнауле продают 7-комнатную квартиру с сауной и выходом на крышу. Фото: Недвижимость Алтай.
В Барнауле продают 7-комнатную квартиру с сауной и выходом на крышу. Фото: Недвижимость Алтай.
В Барнауле продают 7-комнатную квартиру с сауной и выходом на крышу. Фото: Недвижимость Алтай.
В Барнауле продают 7-комнатную квартиру с сауной и выходом на крышу. Фото: Недвижимость Алтай.
В Барнауле продают 7-комнатную квартиру с сауной и выходом на крышу. Фото: Недвижимость Алтай.
Площадь квартиры — 259 кв.м. Внутри есть кухня-гостиная с массажным креслом, несколько спален, сауна, рабочий кабинет, несколько ванных комнат и санузлов, просторный холл.
По словам риэлтора, в квартире выполнен дорогой дизайнерский ремонт, есть брендовая мебель, люстры, шторы, премиальная сантехника. Из квартиры есть прямой доступ на крышу, где летом можно оборудовать зону отдыха, барбекю и бассейн.
В подарок покупателям место в подземном паркинге.
Цена — 20 млн рублей.
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