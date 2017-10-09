В Барнауле продают коттедж с пятидесятилетней гарантией. Фото: realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с пятидесятилетней гарантией. Фото: realtai.ru. В Барнауле продают коттедж с пятидесятилетней гарантией. Фото: realtai.ru.

В объявлении указано, что коттедж располагается на участке в 17 соток в экологически чистом районе города. При строительстве здания использовали окна класса "люкс", а фасады сделали из керамического кирпича. Гарантия на кровлю – 50 лет.

В здании отсутствует внутренняя отделка. У будущих покупателей есть возможность обустроить дом по своему вкусу.

Цена коттеджа — 22 млн. рублей.