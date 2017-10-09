В Барнауле продают коттедж площадью 282 квадратных метра. На некоторые элементы здания гарантия действует 50 лет. Объявление разместили на сайте "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают коттедж с пятидесятилетней гарантией. Фото: realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с пятидесятилетней гарантией. Фото: realtai.ru.
В Барнауле продают коттедж с пятидесятилетней гарантией. Фото: realtai.ru.
В объявлении указано, что коттедж располагается на участке в 17 соток в экологически чистом районе города. При строительстве здания использовали окна класса "люкс", а фасады сделали из керамического кирпича. Гарантия на кровлю – 50 лет.
В здании отсутствует внутренняя отделка. У будущих покупателей есть возможность обустроить дом по своему вкусу.
Цена коттеджа — 22 млн. рублей.
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