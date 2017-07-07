В Барнауле продают жирафа

Из письма читателя:

По телефону продавец рассказал, что жираф попал к нему из зоопарка. Доставка необычного груза возможна в пределах Алтайского края и просчитывается отдельно. Жираф прибыл в Сибирь из Южной Африки. Сейчас он уже привык к жизни в неволе, хорошо питается, ласковый и совсем не боится людей. В разговоре продавец сообщил, что у него уже есть несколько потенциальных покупателей.

По словам читателя, продавец заверил его, что животное не принесет больших хлопот новым хозяевам.

Сергей Писарев,

директор Барнаульского зоопарка:

Если человек несет ответственность перед животными и настолько амбициозен, чтобы решиться на то, чтобы завести жирафа, то это возможно. Жирафам много не надо. Если создать хорошие условия, подвесить достаточно корма, то жираф будет жить совершенно спокойно. Важно, чтобы человек был настроен серьезно.

За полуторагодовалого жирафенка просят около 90 тысяч рублей. Для сравнения, средняя цена коровы в Алтайском крае — 30-40 тысяч рублей. За 90 тысяч можно купить молодую лошадь вместе с жеребенком. Всего в России в открытом доступе удалось найти в продаже только "барнаульского" жирафа.

В последнее время участились случаи мошенничества. Будьте бдительны, совершая покупки в интернете.

Справка

Жираф — самое высокое животное в мире. Вес взрослой особи часто превышает одну тонну. Большую часть времени жирафы проводят, поедая листья. В их ежедневный рацион входит более 30 килограммов зелени. В неволе жирафы в среднем живут 25-30 лет.