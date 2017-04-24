В Барнауле продлили период бесплатного приема мусора на полигоне ТБО

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Сегодня, 15:27.
Жизнь

В Барнауле продлили до 29 апреля период бесплатного приема мусора на городском полигоне ТБО. Такое распоряжение дал глава администрации города Сергей Дугин, пишет мэрия.

Полигон ТБО в Барнауле.
Полигон ТБО в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

Мусор будут принимать бесплатно до дня проведения общероссийского экологического субботника, в котором примет участие Барнаул.

Напомним, с 20 апреля мусор принимается бесплатно на городском полигоне твердых бытовых отходов.

21 апреля в краевой столице прошел общегородской субботник. По данным мэрии в этот день из города вывезли 501 машину мусора, что на 20% больше, чем в прошлом году. В ходе субботника очищено более 200 тыс.кв.м скверов и газонов; высажено более 250 кустарников и деревьев (по пр-кту Ленина, ул.50 лет СССР, ул.Смирнова); зачищены, отремонтированы и покрашены 63 контейнера и 44 контейнерные площадки; убраны несанкционированные объявления на опорах электропередач; ликвидированы две несанкционированные свалки (пр-кт Ленина, 102в, пересечение пр-кта Космонавтов и ул.Малахова); отремонтированы 14 рекламных щитов; приведены в надлежащее санитарное состояние 110 остановочных павильонов.

Волонтеры покрасили буквы "БАРНАУЛ" на въезде в город. 

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