В Барнауле продлили период бесплатного приема мусора на полигоне ТБО

В Барнауле продлили до 29 апреля период бесплатного приема мусора на городском полигоне ТБО. Такое распоряжение дал глава администрации города Сергей Дугин, пишет мэрия.
Мусор будут принимать бесплатно до дня проведения общероссийского экологического субботника, в котором примет участие Барнаул.
Напомним, с 20 апреля мусор принимается бесплатно на городском полигоне твердых бытовых отходов.
21 апреля в краевой столице прошел общегородской субботник. По данным мэрии в этот день из города вывезли 501 машину мусора, что на 20% больше, чем в прошлом году. В ходе субботника очищено более 200 тыс.кв.м скверов и газонов; высажено более 250 кустарников и деревьев (по пр-кту Ленина, ул.50 лет СССР, ул.Смирнова); зачищены, отремонтированы и покрашены 63 контейнера и 44 контейнерные площадки; убраны несанкционированные объявления на опорах электропередач; ликвидированы две несанкционированные свалки (пр-кт Ленина, 102в, пересечение пр-кта Космонавтов и ул.Малахова); отремонтированы 14 рекламных щитов; приведены в надлежащее санитарное состояние 110 остановочных павильонов.
Волонтеры покрасили буквы "БАРНАУЛ" на въезде в город.
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