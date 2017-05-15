В Барнауле продолжается отбор заявок для участия в проекте "Городская среда"

В пятницу, 12 мая, в Барнауле прошло очередное заседание Общественной комиссии по реализации партийного проекта "Единой России" - "Городская среда". В заседании комиссии приняли участие: заместитель главы администрации Барнаула Александр Алексеенко, координатор проекта "Городская среда", депутат АКЗС Игорь Панарин и депутаты Барнаульской городской Думы Марина Ермоленко и Александр Иванов.
Участники Общественной комиссии в рамках заседания рассмотрели очередные 23 проекта по благоустройству от жителей краевой столицы. Напомним, заявки на участие в проекте принимались с 1 апреля по 2 мая. Всего на рассмотрение комиссии поступило 129 пакетов документов от жителей города Барнаула. Начиная с 4 мая члены Общественной комиссии рассматривают поступившие заявки.
Сегодняшнее заседание Общественной комиссии стало уже четвертым. В рамках предыдущих собраний комиссии было рассмотрено 24 предложения: 23 отобраны в программу, а 1 заявка была отложена для уточнения объема работ и будет рассмотрена дополнительно.
Как подчеркнул координатор проекта в Алтайском крае Игорь Панарин, заявки, не попавшие в программу в этом году, будут рассматриваться в приоритетном порядке в следующем году.
Игорь Панарин,
координатор проекта в Алтайском крае:
На данный момент 7 муниципальных образований – Алейск, Белокуриха, Заринск, Новоалтайск, Славгород, Яровое и ЗАТО Сибирский уже определили на заседаниях соответствующих Общественных комиссий адресную программу реализации проекта в 2017 году. В этих городах 148 дворовых территорий были отобраны для участия в "Городской среде". В Барнауле, Бийске, рабочем поселке Степное Озеро и Рубцовске еще продолжается рассмотрение заявок жителей. Сложно спрогнозировать итоговое количество объектов, которые попадут в программу, но так как в краевой столице и 2-ух крупнейших городах региона еще продолжаются заседания по рассмотрению заявок, я думаю, что таких объектов в целом в регионе будет не менее четыресот.
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