В Барнауле продолжается отбор заявок для участия в проекте "Городская среда"

Участники Общественной комиссии в рамках заседания рассмотрели очередные 23 проекта по благоустройству от жителей краевой столицы. Напомним, заявки на участие в проекте принимались с 1 апреля по 2 мая. Всего на рассмотрение комиссии поступило 129 пакетов документов от жителей города Барнаула. Начиная с 4 мая члены Общественной комиссии рассматривают поступившие заявки.

Сегодняшнее заседание Общественной комиссии стало уже четвертым. В рамках предыдущих собраний комиссии было рассмотрено 24 предложения: 23 отобраны в программу, а 1 заявка была отложена для уточнения объема работ и будет рассмотрена дополнительно.

Как подчеркнул координатор проекта в Алтайском крае Игорь Панарин, заявки, не попавшие в программу в этом году, будут рассматриваться в приоритетном порядке в следующем году.

Игорь Панарин,

координатор проекта в Алтайском крае: