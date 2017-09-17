В Барнауле прогремели праздничные салюты

Празднование Дня города в Барнауле завершилось фейерверком. Он прогремел одновременно в пяти районах города. Тысячи барнаульцев в этот вечер смотрели в небо.

Салют на День города-2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Салют на День города-2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Салют на День города-2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Салют на День города-2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Салют на День города-2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Салют на День города-2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Салют на День города-2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Все самые интересные события Дня города и юбилея края —? в нашей хронологии.