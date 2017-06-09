В Барнауле проходят масштабные соревнования по боулингу с призовыми в 1 млн рублей

В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле проходят Всероссийские соревнования по боулингу . Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Всероссийский турнир проходит в четырех дисциплинах: личное первенство, парные состязания, микст (мужчина-женщина) и командные соревнования по три человека. По словам организаторов, соревнования в Барнауле одни из лучших в России. В столицу Алтайского края съехались сильнейшие спортсмены страны из 11 регионов: Алтайского, Красноярского краев, Новосибирской, Омской, Томской, Нижегородской областей, Республики Татарстан, из Москвы и др. Площадка, на которой им предстоит состязаться, соответствует всем требованиям.

А в коммерческом турнире заявилось 33 спортсмена, трое из них приехали из Казахстана.

Татьяна Пуйсан,

главный судья Всероссийских соревнований по боулингу в Барнауле:

Этот турнир являются этапом рейтинговой системы "Федерации боулинга России", по результатам которой выбираются лучшие спортсмены среди мужчин и женщин для участия в Чемпионате мира по этому виду спорта. Барнаульские соревнования проходят на одной из лучших по техническим характеристикам площадок в нашей стране. Спортсмены с большим удовольствием здесь соревнуются. Могу сказать, что итоговые результаты будут очень высокими. У 30 человек точно есть шансы стать лидером.

В Барнаул на соревнования приехал в том числе Сергей Андреев, член сборной России, один из первых мастеров спорта в стране по боулингу.

Сергей Андреев,

участник Всероссийских соревнований по боулингу в Барнауле:

Надо признать, что я сейчас нахожусь не на пике формы. Для того, чтобы это произошло надо отыграть определенное количество соревнований. Очень важно психологическое состояние. Надо спокойно относится как к удачным блокам, так и неудачным. Стараться держать себя в руках. Есть еще такое понятие как игровое чутье. Оно появляется, когда ты отыграл около 15 турниров за полгода на хорошем уровне.

По словам Сергей Андреева, залогом удачного страйка является даже не техника удара, а спокойствие и психологическая устойчивость.