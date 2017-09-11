В Барнауле произошли три пожара за один вечер

Вечером 10 сентября в пригородном поселке Спутник произошел пожар в частном доме. Также в этот вечер загорелся подвал в многоквартирном доме на улице Антона Петрова и садовый домик в поселке Сибирская долина.
На пожар, начавшийся в десятом часу вечера в Спутнике выезжали 27 человек и 11 единиц техники. Ликвидировать его удалось в половине одиннадцатого.
О возгорании подвала в многоквартирном доме на улице Антона Петрова, 206 пожарные узнали в 20.48. Ликвидировали пожар в 21.14. На тушение выезжали 25 человек и 10 единиц техники.
Садовый домик в Центральном районе загорелся в шестом часу вечера. В 18.31 пожар потушили. На него выезжали 16 человек пожарных на четырех машинах.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.