В Барнауле произошли три пожара за один вечер

Пожар в Спутнике. 10 сентября 2017 года. Фото: vk.com/barneos22. Пожар в Спутнике. 10 сентября 2017 года. Фото: vk.com/barneos22. Пожар в Спутнике. 10 сентября 2017 года. Фото: vk.com/barneos22. Пожар в подвале дома № 206 по улице Антона Петрова. 10 сентября 2017 года. Фото: vk.com/barneos22. Сгорел садовый домик в послеке Сибирская долина. 10 сентября 2017 года. Фото: vk.com/barneos22. Сгорел садовый домик в послеке Сибирская долина. 10 сентября 2017 года. Фото: vk.com/barneos22. Сгорел садовый домик в послеке Сибирская долина. 10 сентября 2017 года. Фото: vk.com/barneos22.

На пожар, начавшийся в десятом часу вечера в Спутнике выезжали 27 человек и 11 единиц техники. Ликвидировать его удалось в половине одиннадцатого.

О возгорании подвала в многоквартирном доме на улице Антона Петрова, 206 пожарные узнали в 20.48. Ликвидировали пожар в 21.14. На тушение выезжали 25 человек и 10 единиц техники.

Садовый домик в Центральном районе загорелся в шестом часу вечера. В 18.31 пожар потушили. На него выезжали 16 человек пожарных на четырех машинах.