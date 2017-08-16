В Барнауле в жестком ДТП погиб мотоциклист

ДТП в Барнауле. 16 августа. Фото: vk.com/barneos22. ДТП в Барнауле. 16 августа. Фото: vk.com/barneos22. ДТП в Барнауле. 16 августа 2017 года. Фото: vk.com/barneos22. ДТП в Барнауле. 16 августа. Фото: vk.com/barneos22. ДТП в Барнауле. 16 августа. Фото: vk.com/barneos22. ДТП в Барнауле. 16 августа. Фото: vk.com/barneos22. ДТП в Барнауле. 16 августа 2017 года. Фото: vk.com/barneos22.

Из-за случившегося на время перекрыли движение. По словам очевидцев, авария произошла из-за того, что мотоциклист вывернул на полосу движения автомобиля. Пассажиры BMW X5 после лобового столкновения остались живы.

Проезжающие мимо видели, что на земле лежало прикрытое тело.

Как рассказали в ГИБДД, авария произошла в 0.01 на Павловском тракте, напротив дома № 19. Прибывший на место экипаж дежурной части Госавтоинспекции предварительно установил, что неустановленный водитель мотоцикла "Априлия Мана 850", ехавший без регистрационных знаков, врезался в BMW, которым управлял мужчина 1984 года рождения.

Водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм еще до приезда "скорой помощи". Личность водителя мотоцикла устанавливается (его приметы на вид 45-47 лет, рост 175, был одет в темную кожаную куртку, матерчатые штаны).

Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию просьба сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам 391-090, 393-555.