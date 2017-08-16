В Барнауле в жестком ДТП погиб мотоциклист

Ночью 16 августа в Барнауле на пересечении Павловского тракта и ул. Фурманова столкнулись BMW X5 и мотоцикл, пишет сообщество "Барнаул22". Очевидцы сообщают, что в ДТП погиб водитель мотоцикла.
Из-за случившегося на время перекрыли движение. По словам очевидцев, авария произошла из-за того, что мотоциклист вывернул на полосу движения автомобиля. Пассажиры BMW X5 после лобового столкновения остались живы.
Проезжающие мимо видели, что на земле лежало прикрытое тело.
Как рассказали в ГИБДД, авария произошла в 0.01 на Павловском тракте, напротив дома № 19. Прибывший на место экипаж дежурной части Госавтоинспекции предварительно установил, что неустановленный водитель мотоцикла "Априлия Мана 850", ехавший без регистрационных знаков, врезался в BMW, которым управлял мужчина 1984 года рождения.
Водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм еще до приезда "скорой помощи". Личность водителя мотоцикла устанавливается (его приметы на вид 45-47 лет, рост 175, был одет в темную кожаную куртку, матерчатые штаны).
Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию просьба сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам 391-090, 393-555.
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