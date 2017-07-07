В Барнауле пропала женщина в синих сланцах

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Происшествия

В Барнауле пропала 38-летняя Надежда Зюзикова. Последний раз женщину видели 25 июня 2017 года.

Вид на Барнаул.
Вид на Барнаул. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Пропавшая Н. Зюзикова.
Пропавшая Н. Зюзикова.

Приметы:

  • рост 160-165 см;
  • худощавое телосложение;
  • тёмные волосы до плеч;
  • карие глаза.

Была одета:

  • чёрная болоньевая куртка;
  • синий сарафан с рисунком;
  • синие сланцы.

Особые приметы: отсутствуют два передних зуба.

С собой имела чёрную сумку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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