В Барнауле пропала женщина в синих сланцах

Пропавшая Н. Зюзикова.

Приметы:

рост 160-165 см;

худощавое телосложение;

тёмные волосы до плеч;

карие глаза.

Была одета:

чёрная болоньевая куртка;

синий сарафан с рисунком;

синие сланцы.

Особые приметы: отсутствуют два передних зуба.

С собой имела чёрную сумку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).