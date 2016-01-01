Главный приз - путешествие в Доминикану! Фото: архив ТРЦ "Весна". В Барнауле прошёл беспрецедентный розыгрыш призов. Фото: архив ТРЦ "Весна". В Барнауле прошёл беспрецедентный розыгрыш призов. Фото: архив ТРЦ "Весна". В Барнауле прошёл беспрецедентный розыгрыш призов. Фото: архив ТРЦ "Весна". В Барнауле прошёл беспрецедентный розыгрыш призов. Фото: архив ТРЦ "Весна". В Барнауле прошёл беспрецедентный розыгрыш призов. Фото: архив ТРЦ "Весна". В Барнауле прошёл беспрецедентный розыгрыш призов. Фото: архив ТРЦ "Весна". В Барнауле прошёл беспрецедентный розыгрыш призов. Фото: архив ТРЦ "Весна". В Барнауле прошёл беспрецедентный розыгрыш призов. Фото: архив ТРЦ "Весна". В Барнауле прошёл беспрецедентный розыгрыш призов. Фото: архив ТРЦ "Весна". В Барнауле прошёл беспрецедентный розыгрыш призов. Фото: архив ТРЦ "Весна". В Барнауле прошёл беспрецедентный розыгрыш призов. Фото: архив ТРЦ "Весна". В Барнауле прошёл беспрецедентный розыгрыш призов. Фото: архив ТРЦ "Весна". В Барнауле прошёл беспрецедентный розыгрыш призов. Фото: архив ТРЦ "Весна". В Барнауле прошёл беспрецедентный розыгрыш призов. Фото: архив ТРЦ "Весна". В Барнауле прошёл беспрецедентный розыгрыш призов. Фото: архив ТРЦ "Весна".

На сегодняшний день ТРЦ "Весна" - один из самых популярных торговых центров Барнаула! На единой площади можно не только совершить важные покупки. но и развлечься всей семье или компанией, а также оставить в памяти яркие впечатления!

В канун Нового года и по случаю пятилетия торгово-развлекательный центр остался верен традиции - дарить клиентам сказочный праздник. Каждый, кто совершил покупку на сумму от трех тысяч рублей в период с 18 октября по 24 декабря, cмог выиграть приятный подарок. В числе прочего, седьмой айфон, айпад, стиральную машину, микроволновую печь, пылесос, кухонный комбайн, и, конечно, главный приз - туристическую путевку в Доминиканскую Республику в пятизвездочный отель.

Стоит отметить, что пока взрослые прибывали в эйфории от розыгрыша ценных призов, детишки были заняты развлекательной программой. Самые активные малыши в канун всеми любимого праздника получили подарки от Деда Мороза, Снегурочки и символа 2017года - Веселого Петуха.

Адрес: г. Барнаул, ТРЦ "Весна", ул. Малахова, 86-в

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