В Барнауле прошел чемпионат Алтайского края по смешанному боевому единоборству

Это уже не первый чемпионат края по ММА, но именно в столице края столь масштабное мероприятие проводится в первый раз: более 50 участников из многочисленных клубов города и края отбирались на чемпионат Сибири по ММА, который пройдет в марте в Омске.

В общекомандном зачете команда клуба "Top Team Siberia" завоевала первое место, взяв три золота, одно серебро и бронзу.

Справка

Центр смешанных единоборств "Top Team Siberia" предоставляет услуги по физическому воспитанию детей и подростков, проводит спортивные тренировки по единоборствам для людей старшего возраста, а также готовит действующих спортсменов регионального уровня начать профессиональную карьеру в единоборствах, закладывая основы здорового образа жизни и полноценного, всестороннего развития человека. В клубе могут тренироваться как люди без опыта в единоборствах и спорте вообще, так и опытные спортсмены, желающие развиваться профессионально. Основной идеей проекта является создание и развитие школы смешанных единоборств в Алтайском крае: ММА доступно каждому, ведь смешанные единоборства - это не бои без правил, а прежде всего искусство.

Союз смешанных боевых единоборств ММА России был создан в мае 2012 года. Руководителем Союза ММА России является Федор Емельяненко, который всегда присутствует на чемпионатах России. Основной целью Союза является всемерное развитие в России смешанных боевых единоборств, их пропаганда, организация и проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов