В Барнауле прошел чемпионат по кроссу

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Сегодня, 20:30.
Спорт

9 сентября на лыжной базе "Динамо" прошли чемпионат и первенство Алтайского края по кроссу. В нем приняли участие 264 спортсмена из разных городов и районов края.

В Барнауле прошел чемпионат по кроссу. Фото: Борис Глумов.
В Барнауле прошел чемпионат по кроссу. Фото: Борис Глумов.
В Барнауле прошел чемпионат по кроссу. Фото: Борис Глумов.
В Барнауле прошел чемпионат по кроссу. Фото: Борис Глумов.
В Барнауле прошел чемпионат по кроссу. Фото: Борис Глумов.
В Барнауле прошел чемпионат по кроссу. Фото: Борис Глумов.
В Барнауле прошел чемпионат по кроссу. Фото: Борис Глумов.
В Барнауле прошел чемпионат по кроссу. Фото: Борис Глумов.
В Барнауле прошел чемпионат по кроссу. Фото: Борис Глумов.
В Барнауле прошел чемпионат по кроссу. Фото: Борис Глумов.
В Барнауле прошел чемпионат по кроссу. Фото: Борис Глумов.
В Барнауле прошел чемпионат по кроссу. Фото: Борис Глумов.

Соревнования проходили между 6 возрастными группами. Самым младшим участникам — 10 лет. Они прошли дистанции от одного до пяти километров.

Борис Глумов,
председатель краевой федерации лыжных гонок:

Этот кросс очень удобен — легкоатлеты заканчивают сезон, а лыжники начинают подготовку к новому. Раньше он назывался "Профсоюзно-комсомольский кросс". Я сам в нем участвовал и побеждал. И теперь, по традиции, от магазина "Чемпион" мы вместе с Крайспортуправлением устраиваем подобный.

Победители:

  • На дистанции 1000 м среди юношей 2006-2007 г.р. первое место занял Николай Самарцев из Первомайского района;
  • На дистанции 3600 м среди юношей 2004-2005 г.р. победил Павел Волков;
  • На дистанции 3200 м среди юношей 2002-2003 г.р. первое место занял Александр Перехожев, Бийск, ДЮСШ №1;
  • Среди юношей 200-2001 г.р. на дистанции 3200 м первым пришел Эдуард Жердев из Шипуново;
  • На дистанции 4800 м среди юниоров победителем стал Илья Логунов из Первомайского района.
  • Среди мужчин на дистанции 4800 м победителем стал Артур Элизбарян.

Среди девушек организаторы особенно отмечают Анастасию Рыжневу из ДЮСШ "Спарта" (Рубцовск), которая с большим отрывом обошла своих соперниц на дистанции 1600 м.

  • На дистанции 1000 м среди девчоек 2000-2007 г.р. победителем стала Анна Самолкина, ДЮСШ №7;
  • Среди девушек 2002-2003 г.р. на дистанции 1600 м победила Анастасия Гришина из села Алтайское;
  • На дистанции 3200 м среди девушек 2000-2001 г.р. первой стала Валерия Кузубова из Рубцовска;
  • Среди юниорок на дистанции 3200 м победила Татьяна Чалбаева, АУОР;
  • Среди женщин на дистанции 3200 м первое место заняла Галина Виноградова из Барнаула.

Чемпионат и первенство прошли при поддержке Крайспортуправления, магазина спортивных товаров "Чемпионов" и компании "Марии-Ра".

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