В Барнауле прошел рекордный по количеству участников День ходьбы

День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День ходьбы 1 октября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Барнаульцы приходили на трассу с утра до самого вечера — с палочками для скандинавской ходьбы, на велосипедах, были и те, кто просто гулял и наслаждался свежим воздухом.
Для посетителей праздника организатор компания "Мария-Ра" традиционно подготовила культурную программу. Гостей развлекали аниматоры, творческие коллективы города, спортсмены. Самые активные участники конкурсов получили призы от спонсоров — компаний PepsiCo и Mars. На старте трассы у базы "Динамо" всех любителей активного отдыха угощали травяным чаем, соками, печеньем и впервые — настоящей итальянской пастой от подразделения компании Mars.
День ходьбы 1 октября 2017 года.
Новинкой праздника стал розыгрыш призов. На пятом километре "Трассы здоровья" был установлен лототрон, куда все желающие скидывали чеки из магазинов сети "Мария-Ра" для участия в розыгрыше сладких призов от спонсоров, 10 полупрофессиональных велосипедов и 100 пар карбоновых палочек для скандинавской ходьбы.
День ходьбы 1 октября 2017 года.
На празднике Александр Ракшин наградил ветеранов спорта и заслуженных физкультурников края, отметив их вклад не только в активный образ жизни в Барнауле, но и в строительство "Трассы здоровья".
Кроме постоянных посетителей на осеннем Дне ходьбы было много молодежи — школьников и даже иностранных студентов, которые пообещали этой зимой встать на лыжи.
День ходьбы 1 октября 2017 года.
Екатерина,
студентка:
На праздник на "Трассу здоровья" я пришла в третий раз. Мы с друзьями каждый год бываем здесь зимой, но до открытия сезона решили посетить День ходьбы, прошли уже семь километров. Мне здесь очень нравится, все-таки неплохая поддержка активного образа жизни. Несмотря на то, что у некоторых людей основная мотивация — поесть печенья с чаем, так начинается приобщение к занятиям физкультурой. Все-таки дойти до пятого километра не легко.
Розыгрыш призов состоится 2 октября в 21.00 в прямом эфире телеканала "Катунь 24".
Цифры
12 тысяч участников съели более тонны печенья и выпили 30 тысяч стаканчиков напитков.
В лототрон на 5 км сбросили 31 тысячу чеков.
Факт
Первый осенний День ходьбы в 2016 году посетили 3 тысячи человек. Для сравнения, на самом первом Дне ходьбы весной 2016 года было 1,5 тысячи человек, весной 2017 года уже 3,5 тысячи. А в марте на закрытии лыжного сезона на "Трассу здоровья" пришли более 25 тысяч человек.
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