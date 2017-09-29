Тренинг. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Тренинг. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Тренинг. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Тренинг. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Тренинг. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Тренинг. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Тренинг. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Тренинг. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Тренинг. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Тренинг. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Тренинг. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Тренинг. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Тренинг. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Тренинг. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Тренинг. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Тренинг. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Тренинг. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Тренинг. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Тренинг. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

Наверное, нет ни одного человека, который не хотел бы изменить свою жизнь. Хотя бы в чем-то. Наверное, нет человека, который чувствовал бы себя полностью идеальным. Увы! Идеальных людей не существует. Идеальных ситуаций для старта изменений не существует. Есть реальная жизнь. В которой "все зависит от нас самих, ничего в мире нет такого, что неподвластно было б нам…". Узнаете?

Как приобрести силу позитивного мышления?

Как трансформировать свой опыт себе же во благо?

Как поднять свой уровень энергии и держать его "на десятку" в течение дня?

Как избавиться от ложных и ограничивающих убеждений и создать новые, которые будут двигать вас вперед?

Как, в конце концов, получить ответы на все эти вопросы и начать пользоваться этим в своей жизни каждый день и каждый час?

В минувшие выходные в Барнауле прошел необычный интенсив – "За гранью возможного", и он дал ответы на эти вопросы тем людям, которые ими задались. Автором проекта стал известный предприниматель, бизнес-тренер, владелец федеральной сети EMS фитнес-студий "My Body Tec" Станислав Яковенко. Мероприятие состоялось при поддержке PR-компании "ОРГАНИЗАТОР".

В тренинге психологического роста приняли участие около 70 человек из Барнаула и Новосибирска. Люди из разных сфер – наемные работники и собственники бизнеса, "свободные художники" и мамочки в декрете – объединились под одной крышей, для того, чтобы понять, кто они есть на самом деле? Два дня на площадке ТРЦ "Пионер", в символичной Game-зоне с трансформерами, вместе со Станиславом и его командой стали для участников успешной отправной точкой в реализации собственных планов.

Станислав Яковенко,

автор проекта, известный предприниматель, бизнес-тренер, владелец федеральной сети EMS фитнес-студий "My Body Tec":

Тренинг. Наша задача состоит не в том, чтобы дать вам готовые ответы на ваши вопросы, а в том, чтобы смоделировать ситуацию таким образом, чтобы вы максимально раскрылись в ней, поняли важное о себе, задали себе сложные вопросы и смогли сами дать на них ответ.



По словам Станислава, это не первый проект такого рода. Но абсолютно новый. Короткий, яркий и очень интенсивный. Объединивший в себе действенные методики из нейролингвистического программирования и классической психологии. Полностью практический и очень насыщенный.

"Вы даете себе на одно дело столько времени, сколько действительно нужно. И вы укладываетесь в него. Опыт подсознания подсказывает вам точный час", – так гласит известный закон времени – закон Паркинсона. Участники поделились тем, что за два дня тренинг дал им мощный толчок к самоосознанию и пониманию своего предназначения. Трансформационный процесс запущен. Многие продолжат его на проекте "Начало 2.0", еще одной авторской разработке Станислава и его команды. К слову, "Начало 2.0" стартует в октябре и будет длится полтора месяца. По словам предпринимателей, которые уже прошли этот коучинг, никто не вышел с него прежним человеком. Возможно потому, что на "Начало" не попадают случайные люди и рекомендуют его "из рук в руки".

Отзыв одного из участников тренинга:

Вопреки стереотипам, осень – это время перемен и роста. Дети идут в школу, студенты на очередной курс вуза, взрослые люди возвращаются на работу из отпусков. Природа берет курс на обновление. Человек, прислушиваясь к себе, тоже совершает некий апгрейд. Осень – это время трансформаций, новых потоков мыслей, новых витков сознания, время для осознанности. Когда дышишь чистым, прозрачным осенним воздухом, обнаруживаешь не только шелест листьев под ногами, не только прозрачные летящие паутинки, но и новые смыслы в себе самом. Приходит понимание, что в каких-то вопросах тебе нужно сделать окончательный выбор, отказаться от убеждений, которые довлеют над тобой и определяют твое развитие или наоборот регресс. И хочется зайти в эту осень и зиму обновленным, где-то обнулившимся и чистым. Как первый снег. Но такие вещи не происходят сами собой. Чаще всего им предшествует какая-то ситуация, где человек дошел до дна, сознательно, возможно, умышленно, для того, чтобы оттолкнуться. На тренинге по-новому прозвучали привычные вещи, наполнились новым смыслом слова о том, сами ли мы пишем свою книгу жизни или пишут ее за нас. Ведь, если человек не знает, куда он идет, очень удивиться в конце пути когда придет не туда… И если мы сами не решим, чего мы хотим, то найдется тот, кто решит за нас. Вот в чем соль. Строить свою картину мира из позиции автора, режиссера своего фильма, или из позиции жертвы? Ныть о том, что все плохо или по-новому посмотреть на свой опыт и использовать его. Послевкусию тренинга еще определенно предстоит раскрываться. Как хорошему вину. Или фильму. Мозг будет посылать импульсы. Делать раскадровку. Ловить тренинговый стоп-кадр…

А вы сами снимаете свое кино?

Справка

Станислав Яковенко – предприниматель, собственник федеральной сети фитнес-студий "My Body Tec", радиоведущий, бизнес-тренер, НЛП-мастер, коуч. Обучался у известных российских и мировых практиков Энтони Роббинса, Аллана Пиза, Джефри Лайкера, Брайана Трейси, Стивена Кови, Радислава Гандапаса, Игоря Манна, Александра Левитаса, Владимира Турова.

Связаться со Станиславом Яковенко можно одним из следующих способов:

Телефон: 8 (903) 073-04-04

Сайт: stasyakovenko.ru

Социальные сети: "Вконтакте", "Инстаграм"

Фотографии с тренинга можно скачать здесь >>

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