В Барнауле прошел Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу

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Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

Генеральным спонсором стал Барнаульский пивоваренный завод. На соревнованиях выступали как именитые спортсмены со всей страны, так и перспективные алтайские ребята. Погода выдалась жаркой, на мототрассе было много пыли, и организаторы периодически поливали трассу.

По словам главного судьи соревнований Валерия Войниченко, мотокросс –это такой вид спорта, в котором нет погоды, непригодной для соревнований. Спортсмены гоняются в любую погоду – и в дождь, и в жару.

Для первого заезда существует жребьевка - определяется, кто и где выбирает дорожку. Второй заезд более важный, спортсмен сам выбирает себе место на старте, то есть он рассчитывает геометрию и уже занимает ту стартовую позицию, которая более выгодна.

Валерий Войниченко Валерий,

судья Всероссийской категории, город Новосибирск:

В нашем судейском федеральном округе Барнаул удостаивается чести второй год подряд. За главный приз будут бороться сильнейшие гонщики, неоднократные чемпионы России и Европы, мастера спорта международного класса. Ребята прибыли из Рубцовска, Новосибирска, Томска, Нефтеюганска, Каменска-Уральского.

Андрей Солодилов,

председатель совета директоров Барнаульского пивоваренного завода, депутат Барнаульской городской Думы: