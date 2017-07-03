В Барнауле прошел Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу

1 июля в Барнауле на мототрассе, расположенной на улице Дальней, прошел Открытый чемпионат Алтайского края по мотокроссу. Праздник городу подарили Алтайская краевая Федерация мотоциклетного спорта и общественный фонд имени заслуженного тренера РСФСР А.А. Кишицкого.
Генеральным спонсором стал Барнаульский пивоваренный завод. На соревнованиях выступали как именитые спортсмены со всей страны, так и перспективные алтайские ребята. Погода выдалась жаркой, на мототрассе было много пыли, и организаторы периодически поливали трассу.
По словам главного судьи соревнований Валерия Войниченко, мотокросс –это такой вид спорта, в котором нет погоды, непригодной для соревнований. Спортсмены гоняются в любую погоду – и в дождь, и в жару.
Для первого заезда существует жребьевка - определяется, кто и где выбирает дорожку. Второй заезд более важный, спортсмен сам выбирает себе место на старте, то есть он рассчитывает геометрию и уже занимает ту стартовую позицию, которая более выгодна.
Валерий Войниченко Валерий,
судья Всероссийской категории, город Новосибирск:
В нашем судейском федеральном округе Барнаул удостаивается чести второй год подряд. За главный приз будут бороться сильнейшие гонщики, неоднократные чемпионы России и Европы, мастера спорта международного класса. Ребята прибыли из Рубцовска, Новосибирска, Томска, Нефтеюганска, Каменска-Уральского.
Андрей Солодилов,
председатель совета директоров Барнаульского пивоваренного завода, депутат Барнаульской городской Думы:
В первую очередь я хочу сказать, что трасса скоростная. Она порядком 1500 метров и соответствует всем параметрам, как всероссийского масштаба, так и международного.
Я считаю, что мотокросс – это самый зрелищный вид спорта, здесь постоянно происходят какие-то действия, зрителям скучать не приходится. В дождь может быть комфортней, потому что не жарко, зато сегодня сухая трасса, будут очень высокие длинные прыжки.
Мы поддерживаем все технические виды спорта, они развивают не только силу воли и физические данные, но техническую грамотность. Когда – то в детстве я и сам занимался этим видом спорта.
Сейчас люди привыкли к компьютерам, планшетам, телефонам, а здесь спортсмену нужно самому отрегулировать двигатель, настроить подвеску, то есть он сам собирает и разбирает двигатель и мотоцикл для того, чтобы быть уверенным, что в важный момент техника никогда его не подведет. Из технически подкованных ребят получаются хорошие механики, инженеры, конструктора, которые всегда востребованы.