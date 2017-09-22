Барнаульские единороссы инспектируют коммунальную технику в преддверии холодов

В мероприятии приняли участие три организации, занимающиеся городским хозяйством: МБУ "Автодорстрой", МУП "Горзеленхоз", ОАО "Эко-Комплекс". На сегодняшний день на предприятиях работает около 500 единиц техники, которая занимается содержанием уличной дорожной сети Барнаула.

Иван Гармат,

заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации города Барнаула:

В текущем году благодаря поддержке администрации Алтайского края в город было приобретено 10 единиц новой техники. Они уже работают на улицах города. Новые образцы отличаются компактностью и мобильностью, они предназначены для уборки труднодоступных мест, преимущественно тротуаров.

Депутат Барнаульской городской думы, директор Управляющей компании "Город" Дмитрий Ильиных подчеркнул, что благодаря слаженным действиям партии "Единая Россия" и властей всех уровней Барнаул становится комфортнее, ремонтируются дороги, благоустраиваются общественные и дворовые территории, появляются новые образовательные и медицинские учреждения.

Дмитрий Ильиных,

депутат Барнаульской городской думы, директор Управляющей компании "Город":

Наша главная задача — сделать все возможное для того, чтобы парк коммунальной техники расширялся, а город был комфортным и чистым. Проект партии "Единая Россия" "Эффективное коммунальное хозяйство" показал хороший результат, и мы будем продолжать работу в сфере его реализации и контроля.

На сегодняшний день коммунальные предприятия города работают в две смены в круглосуточном режиме. Стоит отметить, что в среднем на содержание уличной дорожной сети города в летний период выходит от 80 до 120 единиц техники, в зимний — количество техники увеличивается до 140. Это касается как уборки, так и текущего ремонта.