В Барнауле прошел парад оркестров

В Барнауле, на День города и в юбилей края, прошел парад оркестров. Музыканты в нарядных и странных костюмах бодро шагали по ул. Молодежной и пр. Ленина. Наш корреспондент запечатлел шумное действо.

Парад оркестров на День города-2017. Фото: altapress.ru. Парад оркестров на День города-2017. Фото: altapress.ru. Парад оркестров на День города-2017. Фото: altapress.ru. Парад оркестров на День города-2017. Фото: altapress.ru. Парад духовых оркестров прошел в краевой столице в третий раз. Читайте это и многое другое в нашей трансляции. Публикация от Алексей (@aleks10174) Сен 15 2017 в 8:55 PDT #ялюблюбарнаул#деньгорода2017 Публикация от Stas Sharov (@stas_sharov) Сен 15 2017 в 8:23 PDT