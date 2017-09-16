В Барнауле прошел парад оркестров

В Барнауле, на День города и в юбилей края, прошел парад оркестров. Музыканты в нарядных и странных костюмах бодро шагали по ул. Молодежной и пр. Ленина. Наш корреспондент запечатлел шумное действо.
Парад оркестров на День города-2017. Фото: altapress.ru.
Парад оркестров на День города-2017. Фото: altapress.ru.
Парад оркестров на День города-2017. Фото: altapress.ru.
Парад оркестров на День города-2017. Фото: altapress.ru.
Парад духовых оркестров прошел в краевой столице в третий раз. Читайте это и многое другое в нашей трансляции.
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