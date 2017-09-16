В Барнауле прошел парад оркестров

40
Сегодня, 11:17.
Жизнь

В Барнауле, на День города и в юбилей края, прошел парад оркестров. Музыканты в нарядных и странных костюмах бодро шагали по ул. Молодежной и пр. Ленина. Наш корреспондент запечатлел шумное действо. 

Парад оркестров на День города-2017. Фото: altapress.ru.
Парад оркестров на День города-2017. Фото: altapress.ru.
Парад оркестров на День города-2017. Фото: altapress.ru.
Парад оркестров на День города-2017. Фото: altapress.ru.

Парад духовых оркестров прошел в краевой столице в третий раз. Читайте это и многое другое  в нашей трансляции.

#ялюблюбарнаул#деньгорода2017

Публикация от Stas Sharov (@stas_sharov)

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров