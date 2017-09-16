В Барнауле прошел самый массовый забег в России "Кросс нации"

В Барнауле в 12 раз прошел самый массовый забег, который ежегодно проходит по всей России — "Кросс нации 2017". Во время четырех стартов по проспекту Ленина пробежали спортсмены разных возрастов. Самые младшим участникам нет и девяти лет. Спортсмены бежали несколько дистанций, самые взрослые должны были пробежать 8 км — два круга по четыре километра каждый.

Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Кросс нации 2017. Фото: Надежда Будрина. Все самые интересные моменты Дня города и юбилея края - в нашей трансляции. Справка Кросс нации — самое массовое спортивное мероприятие на территории Российской Федерации, забег на дистанции от 1 км до 12 км. Проводится с 2004 года. Основная цель "Кросса нации" — это пропаганда здорового образа жизни и привлечение граждан России к занятиям физической культурой.