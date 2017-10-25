В Барнауле прошла "Ночь охотников за рекламой"

В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В кинотеатре "Пионер" прошла "Ночь охотников за рекламой". Фото: Олег Богданов. altapress.ru

На большом экране показали настоящие мини-шедевры кинематографа – истории с оригинальным сюжетом, необычными идеями, блестящей режиссурой, неожиданными креативными решениями.

Гостей ждала развлекательная программа: конкурсы и призы от партнеров проекта – бургерной Mama Ya Poel, кинотеатра "Пионер", сети кофеен Kennedy’s coffee, агентства PROrezz, а также дефиле от брендов Patrizia Pepe, Gala boutique и торговой сети головных уборов и аксессуаров "Гольфстрим", напитки от тату-студии Unity и яркие фотозоны.