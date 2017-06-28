Растёт на глазах: в Барнауле провалился асфальт

На перекрестке Сизова — Калинина провал в асфальте. И растёт на глазах. В яме вода. Пока до проезжей части не добрался, но близко.

Дак там же прошлым летом такая же фигня была! Так же рухнуло, и потом несколько дней водоканал с теплосетями устраняли! Или всё, гарантийный срок работ вышел?

Напомним, в городе проходит опрессовка по контуру ТЭЦ-2. Из-за повреждений, которые находят в трубах, из-под земли могут бить "фонтаны" и проваливаться асфальт. Так, 28 июня на улице Привокзальной забил фонтан. По словам очевидцев, "гейзер" достигал высоты девятого этажа.

Испытания магистральных и внутриквартальных сетей на прочность и плотность — это обязательное условие подготовки инфраструктуры теплоснабжения к работе в отопительный период, говорят в СГК. Целью таких испытаний является выявление слабых мест и дефектов и устранение их в ходе летней ремонтной кампании.