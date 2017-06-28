Растёт на глазах: в Барнауле провалился асфальт

Барнаулец Дмитрий Гриценко сообщил в Barnaul 22 о провале асфальта на Жилплощадке. Посреди проспекта Калинина зияет яма с водой и, по словам очевидца, увеличивается.
Дмитрий Гриценко:
На перекрестке Сизова — Калинина провал в асфальте. И растёт на глазах. В яме вода. Пока до проезжей части не добрался, но близко.
Александр Лукин:
Дак там же прошлым летом такая же фигня была! Так же рухнуло, и потом несколько дней водоканал с теплосетями устраняли! Или всё, гарантийный срок работ вышел?
Напомним, в городе проходит опрессовка по контуру ТЭЦ-2. Из-за повреждений, которые находят в трубах, из-под земли могут бить "фонтаны" и проваливаться асфальт. Так, 28 июня на улице Привокзальной забил фонтан. По словам очевидцев, "гейзер" достигал высоты девятого этажа.
Испытания магистральных и внутриквартальных сетей на прочность и плотность — это обязательное условие подготовки инфраструктуры теплоснабжения к работе в отопительный период, говорят в СГК. Целью таких испытаний является выявление слабых мест и дефектов и устранение их в ходе летней ремонтной кампании.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.