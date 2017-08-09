В Барнауле проведут интенсив для развития бизнеса. Фото: Архив фото PR-Компании "Организатор". В Барнауле проведут интенсив для развития бизнеса. Фото: Архив фото PR-Компании "Организатор". В Барнауле проведут интенсив для развития бизнеса. Фото: Архив фото PR-Компании "Организатор". В Барнауле проведут интенсив для развития бизнеса. Фото: Архив фото PR-Компании "Организатор". В Барнауле проведут интенсив для развития бизнеса. Фото: Архив фото PR-Компании "Организатор".

Это будет первая встреча барнаульских бизнес-экспертов с топ-менеджерами предпринимателями и маркетологами, которую проведет PR-компания "ОРГАНИЗАТОР" в рамках собственного проекта "БИЗНЕС-ОРГАНИЗАТОР".

Известные в Барнауле пиарщики - PR-компания "ОРГАНИЗАТОР" открывают новое направление работы - образовательные семинары, тренинги и мастер-классы. Экспертами проекта "БИЗНЕС-ОРГАНИЗАТОР" станут самые талантливые и успешные предприниматели Алтайского края. В отличие от приглашенных бизнес-тренеров, они не уедут на следующий день после мероприятия. С ними можно будет общаться, встречаться и даже завести дружбу, а также регулярно следить за развитием их собственных бизнес-проектов.

25-26 августа первый интенсив-практикум проекта "БИЗНЕС-ОРГАНИЗАТОР" проведут трое энергичных, харизматичных и успешных парней. За два дня помогут прокачать критически важные для каждого управленца навыки.

Игорь Носов - создатель "3D-путеводителя "НА ВСЕ 360°", франшизу которого купили 93 предпринимателя из четырех стран.

Игорь расскажет о современных маркетинговых инструментах, с помощью которых можно "не глядя" увеличить продажи. Носов знает все об автоворонках, чат-ботах и других трендах интернет-маркетинга, чем и поделится со слушателями.

Станислав Яковенко – владелец сети студий MyBodyTec, тренер по мотивации и ученик десятка именитых бизнес-коучей (Стивена Кови, Брайана Трейси, Джефри Лайкера, Радислава Гандапаса и других).

Станислав объяснит, какой должна быть психология эффективного предпринимателя и как бороться с ограничивающими потенциал убеждениями по техникам Энтони Роббинса. Яковенко лично постигал их у американского автора бестселлеров по лайф-коачингу.

Константин Борнеман – основатель "Школы публичных выступлений".

Один из лучших профессиональных ведущих Барнаула расскажет, как преодолевать страх выступления и научит грамотно взаимодействовать с аудиторией. Участников практикума ждут бесценные лайфхаки от человека, который за 17 лет "съел не один микрофон".

Интенсив пройдет в пригороде Барнаула, на базе "Фабрика отдыха". Помимо прокачки предпринимательских навыков участников ждет развлекательная программа.

Стоимость участия в двухдневном практикуме – 8600 рублей. Узнать подробности, зарегистрироваться и оплатить курс можно здесь: бизнесорганизатор.рф

Позвоните прямо сейчас и забронируйте место для себя и своих друзей (от 5 человек, скидка 10%):

+7(3852) 63-33-94

+7(3852) 60-97-86

Следить за анонсами новых встреч с экспертами бизнес-сообщества Алтайского края в рамках проекта "БИЗНЕС ОРГАНИЗАТОР" можно на сайте бизнесорганизатор.рф, а также в соцсетях ВКонтакте и в Facebook по хештэгу #бизнесорганизатор.

Справка

PR-компания "ОРГАНИЗАТОР" девять лет создает и поддерживает деловую репутацию своим партнерам. Агентство берет на аутсорсинг весь спектр PR-услуг, профессионально выполняя роль внештатного маркетолога. Подробную информацию смотрите на сайте organizator-pr.ru.