В Барнауле пройдет бизнес-форум в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса.

11 августа 2017 года в конференц-зале ИД "Алтапресс" (ул. Короленко, 107) пройдет бизнес-форум в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса.
Спикеры форума расскажут о последних тенденциях в сфере маркетинга, современных системах лояльности, инвестициях в бизнес IT-технологий, а также представят принципиально новый продукт по привлечению клиентов и дальнейшему с ними взаимодействию; поделятся опытом внедрения инструмента на примере собственного бизнеса.
В программе:
- как выстроить партнерские отношения со своим клиентом и сделать из него своего бесплатного промоутера;
- как усилить эффект "сарафанного радио" и сократить расходы на рекламу;
- как попасть в мобильный телефон к своему клиенту;
- как контролировать качество работы персонала с помощью двухуровневой обратной связи от клиентов.
Только практика, и никакой теории в исключительно приятной компании.
Дата и время проведения: 11 августа 2017 года в с 11.30–16.30.
Место проведения: Конференц-зал ИД "Алтапресс", расположенный по адресу ул. Короленко, 107.
Вход — 500 рублей.
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