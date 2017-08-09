В Барнауле пройдет бизнес-форум в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса.

Спикеры форума расскажут о последних тенденциях в сфере маркетинга, современных системах лояльности, инвестициях в бизнес IT-технологий, а также представят принципиально новый продукт по привлечению клиентов и дальнейшему с ними взаимодействию; поделятся опытом внедрения инструмента на примере собственного бизнеса.

В программе:

как выстроить партнерские отношения со своим клиентом и сделать из него своего бесплатного промоутера;

как усилить эффект "сарафанного радио" и сократить расходы на рекламу;

как попасть в мобильный телефон к своему клиенту;

как контролировать качество работы персонала с помощью двухуровневой обратной связи от клиентов.

Только практика, и никакой теории в исключительно приятной компании.

Дата и время проведения: 11 августа 2017 года в с 11.30–16.30.

Место проведения: Конференц-зал ИД "Алтапресс", расположенный по адресу ул. Короленко, 107.

Вход — 500 рублей.

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