В Барнауле пройдет бизнес-тренинг для команд, основанный на принципах подготовки спецназа

Один в поле не воин. В бизнесе все точно так же. Каким бы блестящим профессионалом и талантливым руководителем вы ни были, для крупных маневров требуется "армия". Сильная, профессиональная, готовая на все ради командира и общей цели.
Если вы задаете себе эти вопросы, внесите в ваш деловой календарь встречу с Константином Борисовым - известным российским экспертом по мотивации и развитию команд, бизнес-консультантом, автором собственной методики "КОМАНДО"(с).
19 октября 2017 года в конференц-зале ИД "Алтапресс" Константин Борисов проведет одноименный тренинг, где научит формировать сплоченную команду, уверенную в собственной несокрушимости. Объяснит, в чем главная роль лидера. Продемонстрирует, как выявлять и дополнять сильные стороны разных участников команды. Покажет, где искать великую объединяющую идею, ради которой и совершаются все деловые "подвиги" (оказывается, деньги не главное).
Методика "КОМАНДО"(с) создана на основе принципов обучения боевых подразделений спецназа. На тренинге вы освоите ее в теории, и отработаете на групповых упражнениях и индивидуальных заданиях. Все по-военному четко и эффективно.
Программу мероприятия и стоимость участия смотрите на сайте организатора, компании Магис Бизнес. Позвоните сейчас 529-759 и зафиксируйте минимальную цену. Для команд от 2 человек предусмотрены скидки.
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