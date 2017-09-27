В Барнауле пройдет бизнес-тренинг для команд, основанный на принципах подготовки спецназа

Где взять такую? Можно ли строить планыс людьми, которые у вас работают?– обещать больше денег или предложить что-то другое? Что доверить подчиненным, а что придется взять на себя?

Если вы задаете себе эти вопросы, внесите в ваш деловой календарь встречу с Константином Борисовым - известным российским экспертом по мотивации и развитию команд, бизнес-консультантом, автором собственной методики "КОМАНДО"(с).

19 октября 2017 года в конференц-зале ИД "Алтапресс" Константин Борисов проведет одноименный тренинг, где научит формировать сплоченную команду, уверенную в собственной несокрушимости. Объяснит, в чем главная роль лидера. Продемонстрирует, как выявлять и дополнять сильные стороны разных участников команды. Покажет, где искать великую объединяющую идею, ради которой и совершаются все деловые "подвиги" (оказывается, деньги не главное).

Методика "КОМАНДО"(с) создана на основе принципов обучения боевых подразделений спецназа. На тренинге вы освоите ее в теории, и отработаете на групповых упражнениях и индивидуальных заданиях. Все по-военному четко и эффективно.

Программу мероприятия и стоимость участия смотрите на сайте организатора, компании Магис Бизнес. Позвоните сейчас 529-759 и зафиксируйте минимальную цену. Для команд от 2 человек предусмотрены скидки.

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