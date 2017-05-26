В Барнауле пройдет фестиваль "Алтайский край - территория детства"

На фестивале пройдут игровые программы, а также будут работать множество интерактивных площадок: библиотека на лужайке, рыбалка, огромный сказочный твистер, захватывающий квест и 80 подарков для самых активных гостей, эксклюзивная фотосессия от "Шоу Шар", яркие эмоции от интеллектуальной игры "Ход конем", зона виртуальной реальности от инвестиционно-строительной компании "Алгоритм", аттракцион "Злые птицы", детский полицейский участок, фотосессия с маламутами, большая семейная игротека и настоящий кастинг от киностудии "Ералаш", еще интерактивная карта и большая творческая мастерская к 80-летию Алтайского края.

Организаторы фестиваля:

администрация Алтайского края

центр семьи и детства "Растем вместе"

творческая группа "Яркие идеи"

передвижной театр "Сказка с доставкой"

Остались вопросы? Звоните, и мы ответим! (3852) 250-156; 8 (905) 084 51 56; 364-643.