В Барнауле пройдет фестиваль "Алтайский край - территория детства"

1 июня с 11.00 до 15.00 на площади Сахарова пройдет краевой фестиваль "Алтайский край - территория детства". Фестиваль станет настоящим событием для нашего города и главной площадкой празднования Дня защиты детей. Особенностью праздника является уникальная выставка алтайских производителей детских товаров.
На фестивале пройдут игровые программы, а также будут работать множество интерактивных площадок: библиотека на лужайке, рыбалка, огромный сказочный твистер, захватывающий квест и 80 подарков для самых активных гостей, эксклюзивная фотосессия от "Шоу Шар", яркие эмоции от интеллектуальной игры "Ход конем", зона виртуальной реальности от инвестиционно-строительной компании "Алгоритм", аттракцион "Злые птицы", детский полицейский участок, фотосессия с маламутами, большая семейная игротека и настоящий кастинг от киностудии "Ералаш", еще интерактивная карта и большая творческая мастерская к 80-летию Алтайского края.
Организаторы фестиваля:
- администрация Алтайского края
- центр семьи и детства "Растем вместе"
- творческая группа "Яркие идеи"
- передвижной театр "Сказка с доставкой"
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