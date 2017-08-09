В Барнауле пройдёт городская конференция по криптовалюте.

2 июня 2017 года в рамках ПМЭФ-2017 первый заместитель председателя Правительства РФ И.И. Шувалов пояснил: "Президент полностью заболел этим и прекрасно понимает, что разрыв и значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве". Эту точку зрения поддержали многие главы министерств и ведомств России.

Большинство экспертов во всём мире прогнозируют переход к цифровой экономике в ближайшие 3–5 лет. Поэтому уже сейчас новые технологии требуют от нас понимания происходящих процессов и умения их использования.

16 августа 2017 года с 18-30 до 21-30, СryptoCommunityRussia, совместно с консалтинговой компанией "Эль-Консул" и Образовательно-событийным центром Digital Space, по адресу: г. Барнаул, ул. Пролетарская 117 "а", проведут Первую городскую Блокчейн конференцию "Перспективы развития цифровой экономики в России". Для участников — актуальная, проверенная информация о том, как вовремя увидеть и избежать опасностей множества крипто-проектов наводнивших Интернет. Каковы перспективы реального применения и внедрения в малом бизнесе инструментов цифровой экономики уже сегодня. Конкретные примеры и рекомендации как на них заработать.

Для всех лиц, заинтересованных в развитии данных технологий и желающих принять участие в конференции, доступна регистрация в открытых группах CryptoCommunityBarnaul в Телеграм и WhatsApp.

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