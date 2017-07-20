В Барнауле пройдет интерактивный семейный праздник "Ход конем"

Мероприятие состоится 25 июля в 16.00 в парке развлечений и отдыха "Лесная сказка" по адресу: ул. Энтузиастов, 10-а. Вход свободный.
Организаторы праздника Академия шахмат “Ход конем”, при поддержке Администрации Индустриального района города Барнаула, приготовили для всех гостей невероятное количество интерактивных площадок, сюрпризов и подарков.
Кто сказал, что шахматы – это скучно и не интересно? На семейном празднике “Ход конем” найдется развлечение для каждого:
- Гигантские шахматные фигуры, сказочный твистер, локации для изобретателей и фантазеров, шахматное перевоплощение, локация “шахматный профи”, где каждый желающий сможет сразиться в дружеском матче.
- Интерактивный фото-аттракцион “Шоу шар” и локация “Шахматное королевство”.
- Анимация – королевский конь и “ожившие” шахматные фигуры.
Справки по телефону 8 (3852) 60-80-99.
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