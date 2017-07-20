В Барнауле пройдет интерактивный семейный праздник "Ход конем"

Организаторы праздника Академия шахмат “Ход конем”, при поддержке Администрации Индустриального района города Барнаула, приготовили для всех гостей невероятное количество интерактивных площадок, сюрпризов и подарков.

Кто сказал, что шахматы – это скучно и не интересно? На семейном празднике “Ход конем” найдется развлечение для каждого:

Гигантские шахматные фигуры, сказочный твистер, локации для изобретателей и фантазеров, шахматное перевоплощение, локация “шахматный профи”, где каждый желающий сможет сразиться в дружеском матче.

Интерактивный фото-аттракцион “Шоу шар” и локация “Шахматное королевство”.

Анимация – королевский конь и “ожившие” шахматные фигуры.

Справки по телефону 8 (3852) 60-80-99.