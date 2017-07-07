В Барнауле пройдёт летний чемпионат России по биатлону среди ветеранов

С 7 по 9 июля участники из Санкт-Петербурга, Ульяновска, Саратова, Екатеринбурга, Казани, Тюмени, Новосибирска, Томска, Красноярска, Канска, Братска, Барнаула, Бийска, Забайкальского края и Республики Алтай померятся между собой кто быстрее бежит и точнее стреляет. В первый день соревнований состоится индивидуальная гонка, во второй - спринтерская гонка, в третий - эстафета.

Пресс-конференция. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Пресс-конференция. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Пресс-конференция. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Пресс-конференция. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Пресс-конференция. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Пресс-конференция. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Пресс-конференция. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Пресс-конференция. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Пресс-конференция. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Накануне на пресс-конференции, посвященной проведению чемпионата, было объявлено, что награды и ценные призы получат участники, занявшие призовые места в индивидуальной и эстафетной гонке в каждой из 4 возрастных групп. Кроме того, памятные призы будут вручены всем участникам соревнований. Место проведения чемпионата России: биатлонный комплекс, г. Барнаул, ул. Власихинская, 69-л. Организаторы: Управление спорта и молодёжной политики Алтайского края.