В Барнауле пройдет общегородской форум "Уютный Барнаул", посвященный развитию города

Об этом сегодня, во время выезда во дворы домов № 145, 147 по ул. Георгия Исакова, где идут работы по благоустройству в рамках городского проекта "Комфортная городская среда", заявил Сергей Дугин.
Сергей Дугин,
глава администрации Барнаула:
Два-три раза в неделю я выезжаю на осмотр работ. Усилия по выполнению программ прилагаются, не побоюсь этого слова, беспрецедентные. Пришло время подводить промежуточные итоги. 5 сентября, мы проведем в Барнауле общегородской Форум "Уютный Барнаул". Он будет посвящен развитию общественных пространств и благоустройству нашего города. Лидеры общественного мнения, депутаты, эксперты, соберутся, чтобы обсудить, как повысить уровень комфорта нашего города. Также в работе Форума мы рассчитываем на поддержку населения. Работа пройдет на нескольких дискуссионных площадках. На одной обсудят итоги и перспективы реализации партийного проекта "Комфортная городская среда", на другой – "Безопасные дороги", на третьей – реализацию проекта "Современная школа". Всего таких площадок будет шесть, по числу приоритетных городских проектов.
Сергей Дугин отметил, что сегодня в Барнауле реализуется беспрецедентное количество проектов, направленных на создания комфорта. Единовременно благоустраиваются городские дворы и общественные пространства, ремонтируются дороги и модернизируется система ЖКХ, создаются новые учебные места в школах и комфортные условия в медучреждениях.
"То, что сегодня делается в Барнауле, — беспрецедентно. Необходимо сохранить этот опыт, найти принципиально новые подходы для совершенствования этой работы", - подчеркнул глава города.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.