В Барнауле пройдет общегородской форум "Уютный Барнаул", посвященный развитию города

Сергей Дугин,

глава администрации Барнаула:

Два-три раза в неделю я выезжаю на осмотр работ. Усилия по выполнению программ прилагаются, не побоюсь этого слова, беспрецедентные. Пришло время подводить промежуточные итоги. 5 сентября, мы проведем в Барнауле общегородской Форум "Уютный Барнаул". Он будет посвящен развитию общественных пространств и благоустройству нашего города. Лидеры общественного мнения, депутаты, эксперты, соберутся, чтобы обсудить, как повысить уровень комфорта нашего города. Также в работе Форума мы рассчитываем на поддержку населения. Работа пройдет на нескольких дискуссионных площадках. На одной обсудят итоги и перспективы реализации партийного проекта "Комфортная городская среда", на другой – "Безопасные дороги", на третьей – реализацию проекта "Современная школа". Всего таких площадок будет шесть, по числу приоритетных городских проектов.

Сергей Дугин отметил, что сегодня в Барнауле реализуется беспрецедентное количество проектов, направленных на создания комфорта. Единовременно благоустраиваются городские дворы и общественные пространства, ремонтируются дороги и модернизируется система ЖКХ, создаются новые учебные места в школах и комфортные условия в медучреждениях.

"То, что сегодня делается в Барнауле, — беспрецедентно. Необходимо сохранить этот опыт, найти принципиально новые подходы для совершенствования этой работы", - подчеркнул глава города.