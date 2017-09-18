В Барнауле пройдет семинар для экспортеров сельхозпродукции

В ходе мероприятия представители компаний-экспортеров узнают об актуальных инструментах финансовой и нефинансовой поддержки экспорта, в том числе о государственных программах, а также о нюансах экспорта, в частности, перевозки продукции.

В программе семинара запланированы следующие доклады:

"Фитосанитарный контроль экспортируемой продукции" (начальник отдела карантинного фитосанитарного надзора Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай Владислав Владимирович Саков);

(начальник отдела карантинного фитосанитарного надзора Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай Владислав Владимирович Саков); "Финансовая и нефинансовая поддержка экспорта" (руководитель обособленного подразделения "Российский экспортный центр" Елена Анатольевна Брагова;

(руководитель обособленного подразделения "Российский экспортный центр" Елена Анатольевна Брагова; "Формы государственной поддержки ВЭД" (руководитель центра поддержки экспорта Алтайского края Сергей Станиславович Мазур);

(руководитель центра поддержки экспорта Алтайского края Сергей Станиславович Мазур); "Торгово-экономические миссии как инструмент поддержки участников ВЭД" (директор департамента партнерских отношений АТПП Ксения Александровна Пушакова);

(директор департамента партнерских отношений АТПП Ксения Александровна Пушакова); "Организация перевозки зерновых в контейнерах насыпью в страны АТР" (директор логистической компании "Байт-Транзит-Континент" Иван Сергеевич Городок);

(директор логистической компании "Байт-Транзит-Континент" Иван Сергеевич Городок); "Обслуживание внешнеэкономической деятельности "под ключ" как эффективный способ минимизации риска нарушения валютного законодательства" (региональный менеджер Банка "Левобережный" Евгения Владимировна Бертенева).

Приглашаем на семинар специалистов, отвечающих за направление ВЭД в компании, а также руководителей предприятий Алтайского края.

Семинар состоится 21 сентября с 13.00 до 15.00 по адресу: г. Барнаул, пл. им. Баварина, 2 (бизнес-центр "Парус"), 6-й этаж, конференц-зал.

Участие в семинаре бесплатное. Требуется предварительная регистрация. Подать заявку на участие в семинаре можно на сайте банка.

Подробную информацию уточняйте по телефону 8-800-3333-555.

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