В Барнауле пройдет социальная ярмарка.

Эко ярмака ВДНХ Поздравляет всех жителей города с Праздником Победы! 6 мая приглашаем всех на социальную ярмарку, организованную администрацией Индустриального района.

Для вас демонстрация военной техники! Угощение настоящей солдатской кашей, а так же конкурсы от ведущего, фотовыставка курской битвы Белгородского направления, музыкальные номера и даже флешмоб.

На протяжении многих лет наш народ чтит память Героев, и этот год не станет исключением. 9 мая – символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны, символ решимости, воли нашего народа, символ достоинства России!

Традиции и подвиг Великой Победы зовут нас выполнить свой гражданский и человеческий долг перед ветеранами и героями Великой Отечественной Войны. И никогда не забывать о силе и величии нашей Родины!

Ждём всех по адресу: г. Барнаул, ул. Взлётная 2-к.