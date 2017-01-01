В Барнауле пройдет всероссийская гонка "Лыжня России - 2017"

Дети до 17 лет могут участвовать только при наличии допуска от врача и письменного разрешения от родителей, участники от 18 лет и старше — при наличии допуска врача или личного письменного подтверждения ответственности за собственное здоровье.

Дистанции, которые предстоит пройти лыжникам:

5 км - юноши и девушки 1999 г.р. и младше;

10 км - мужчины и женщины 1998 года и старше;

2017 м - VIP - участники, мальчики и девочки 2006 г.р. и младше, лица с ограниченными возможностями.

Регистрация на участие пройдет с 9 до 11 часов прямо на лыжной базе. Участники должны будут отдать допуски от врачей и заявку на участие в пункте регистрации. Затем они получат сувенирный нагрудный номер и шапку.

В 11.45 начнется церемония открытия, а сами гонки начнутся в 12.00. Награждение и закрытие пройдет в 15.00.

Управление спорта и молодежной политики Алтайского края приглашает всех желающих принять участие в массовой гонке.