В Барнауле пройдет всероссийская гонка "Лыжня России - 2017"

В воскресенье, 12 февраля, на лыжной базе "Стройгаз" (ул.Широкая просека,15) состоится ежегодная всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России – 2017". Участвовать в мероприятии могут все желающие.
Дети до 17 лет могут участвовать только при наличии допуска от врача и письменного разрешения от родителей, участники от 18 лет и старше — при наличии допуска врача или личного письменного подтверждения ответственности за собственное здоровье.
Дистанции, которые предстоит пройти лыжникам:
- 5 км - юноши и девушки 1999 г.р. и младше;
- 10 км - мужчины и женщины 1998 года и старше;
- 2017 м - VIP - участники, мальчики и девочки 2006 г.р. и младше, лица с ограниченными возможностями.
Регистрация на участие пройдет с 9 до 11 часов прямо на лыжной базе. Участники должны будут отдать допуски от врачей и заявку на участие в пункте регистрации. Затем они получат сувенирный нагрудный номер и шапку.
В 11.45 начнется церемония открытия, а сами гонки начнутся в 12.00. Награждение и закрытие пройдет в 15.00.
Управление спорта и молодежной политики Алтайского края приглашает всех желающих принять участие в массовой гонке.
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