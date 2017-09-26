В Барнауле пройдут два мероприятия для стартапов с участием экспертов ФРИИ и Planeta.ru

27-28 сентября в Алтайском бизнес-инкубаторе состоится практический интенсив "Школа краудфандинга" от краудфандинговой платформы Planeta.ru. Предпринимателям расскажут, как работает краудфандинг, как привлечь деньги через краудфандинг.

Во второй день состоится практикум "Разбор элементов крауд-компании на примерах участников интенсива", оформление макетов, проектов и их защита. Эксперт интенсива – руководитель "Школы краудфандинга Planeta.ru" Егор Ельчин. Подробности на смотрите на сайте.

ФРИИ проведет в Барнауле рабочие выходные Harvest с 29 сентября до 1 октября. Туда могут прийти команды, у которых есть проекты на стадии пототипа, MVP (минимально рабочая модель) или с первыми продажами. Эксперты поработают с каждым проектом индивидуально, помогут определить вектор развития бизнеса и сделать за выходные то, что начинающие предприниматели делают за месяцы.

Также меторы проведут серию выступлений по темам целеполагания, частых ошибок создателей стартапов, продажам, анализу рынка. Начинающим предпринимателям будут помогать Дарья Шубина, руководитель отдела регионального маркетинга и развития ФРИИ; Евгений Михайлов, старший инвестиционный аналитик ФРИИ; Денис Газукин (Барнаул), серийный предприниматель, инвестор, основатель и руководитель компании Freematiq и другие.

По результатам Harvest проект может быть приглашён на трехмесячную акселерационную программу по ускоренному развитию ИТ-компаний с инвестициями 2,1 млн. рублей или в заочный акселератор ФРИИ на двухмесячную бесплатную программу для стартапов. Зарегистрироваться можно на сайте.