В Барнауле пройдут первые официальные соревнования по смешанным единоборствам ММА

По словам Дениса Канакова, президента Федерации ММА Алтайского края, впервые в Барнауле соберутся более 60 спортсменов, которые поборются за победу в трех возрастных категориях: юноши 14-15 и 16-17 лет, а также взрослые бойцы. Победители соревнований войдут в сборную Алтайского края и примут участие в чемпионате Сибирского Федерального округа по смешанным единоборствам ММА, который пройдет в Омске.

В качестве почетного гостя в Барнаул приедет Шараф Давлатмуродов, профессиональный боец, не потерпевший ни одного поражения в лиге АСВ.