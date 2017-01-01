В Барнауле пройдут первые официальные соревнования по смешанным единоборствам ММА

18 февраля в спортивном зале Алтайского училища олимпийского резерва пройдет первенство и чемпионат Алтайского края по смешанным единоборствам ММА. Начало соревнований в 12:00, финальные бои намечены на 17:00.
По словам Дениса Канакова, президента Федерации ММА Алтайского края, впервые в Барнауле соберутся более 60 спортсменов, которые поборются за победу в трех возрастных категориях: юноши 14-15 и 16-17 лет, а также взрослые бойцы. Победители соревнований войдут в сборную Алтайского края и примут участие в чемпионате Сибирского Федерального округа по смешанным единоборствам ММА, который пройдет в Омске.
В качестве почетного гостя в Барнаул приедет Шараф Давлатмуродов, профессиональный боец, не потерпевший ни одного поражения в лиге АСВ.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.