Пьяные девушки из Барнаула избили и ограбили парня, а потом сами вызвали полицию

В Барнауле будут судить девушек, которые напали на незнакомого парня и отобрали у него сотовый телефон. В полицию обратилась одна из девушек, когда её задержал прохожий, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Следствие установило, что в августе этого года две пьяные девушки решили прогуляться. Увидев на улице незнакомого парня, они решили похитить его имущество. Одна из девушек догнала парня и брызнула ему в лицо газовым баллончиком. А потом девушки вместе ударили парня по голове и телу не менее 10 раз и похитили у него сотовый телефон.
Однако сбежать смогла только одна девушка, вторую задержал случайный прохожий. Она же и позвонила в полицию, чтобы рассказать что ее незаконно удерживает неизвестный.
Теперь девушкам грозит до 7 лет лишения свободы.
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