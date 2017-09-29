Пьяные девушки из Барнаула избили и ограбили парня, а потом сами вызвали полицию

Следствие установило, что в августе этого года две пьяные девушки решили прогуляться. Увидев на улице незнакомого парня, они решили похитить его имущество. Одна из девушек догнала парня и брызнула ему в лицо газовым баллончиком. А потом девушки вместе ударили парня по голове и телу не менее 10 раз и похитили у него сотовый телефон.

Однако сбежать смогла только одна девушка, вторую задержал случайный прохожий. Она же и позвонила в полицию, чтобы рассказать что ее незаконно удерживает неизвестный.

Теперь девушкам грозит до 7 лет лишения свободы.