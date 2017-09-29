В Барнауле лишили свободы парня, который устроил смертельное ДТП

В Барнауле осудили местного жителя, который стал виновником ДТП с двумя погибшими. Парень был пьян и не справился с управлением, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По данным ведомства, за полтора часа до аварии, барнаулец, которого уже лишили водительских прав, выпил 1,5 литра пива, а потом сел за руль и поехал во Власиху, где продолжил выпивать с друзьями.
После этого парень вместе с друзьями поехал дальше. На повороте вправо он не справился с управлением и через встречную полосу вылетел в кювет на левой стороне дороги. Левым боком машина врезалась в дерево. В результате, парень и девушка, сидевшие в машине, скончались на месте, еще одна девушка получила тяжкий вред здоровью.
По словам очевидцев и спасателей, чтобы достать пострадавших из искореженного автомобиля пришлось срезать крышу.
Парня признали виновным и приговорили к 5 годам лишения свободы, на 3 года лишили водительских прав и заставили выплатить 800 тысяч рублей представителю одного из пострадавших.
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