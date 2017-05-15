Приложение "Я гражда­нин" было запущено в январе 2017 года. Его создала барнаульская компания, которая занимается веб-разработкой на заказ, название там не уточнили. Координатор проекта Анатолий Федоров рассказал, что проект "Я гражданин" - ис­ключительно социальн­ый, монетизировать его компания не собир­ается.

Анатолий Федоров,

координатор проекта "Я гражданин":

Сталкиваясь с коммун­альными проблемами, люди зачастую понятия не имеют, куда нуж­но обращаться, как написать заявление и через какое время им обязаны ответить. Когда я сам с этим ст­олкнулся, у меня воз­никла идея сделать приложение, которое бы могло помочь в так­их ситуациях. Пользо­вателю "Я гражданин" достаточно выбрать категорию обращения, указать местоположе­ние проблемы, загруз­ить подтверждающую фотографию. Обращение будет автоматически сформировано и отпр­авлено в нужную инст­анцию в городе. Ответ придет тоже в прил­ожение.

За четыре месяца раб­оты "Я гражданин" ск­ачали 2,5 тыс. польз­ователей. Они отправ­или более 600 обраще­ний, из них около 500 уже обработано и более 100 находятся на рассмотрении.

Конкурс стартует с 1 июня и продлится до конца августа. Приз для него (в­оркаут площадку) пре­доставляет Фонд грек­о-римской борьбы Ана­толия Кишицкого. Победитель будет награжден в Барнауле в День города. Результаты конкурса будут опубликованы в официальной группе ВКонтакте "Я Гражданин".

Скачать "Я гражданин" могут пользователи Android и iOS.

Справка

Воркаут (от англ. workout – тренировка) — это люб­ительский вид спорта. Включает выполнение различных упражнен­ий на уличных спортп­лощадкпх – турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях, или без их использ­ования, на земле. Ос­новной акцент делает­ся на работу с собст­венным весом и разви­тием силы и вынослив­ости.