Мобильное приложение "Я гражданин" разыграет спортивную воркаут площадку среди своих пользователей. Ее установят во дворе того человека, который в течение трех месяцев расскажет о наибольшем количестве проблем в сфере благоустройства и ЖКХ в Барнауле.
Приложение "Я гражданин" было запущено в январе 2017 года. Его создала барнаульская компания, которая занимается веб-разработкой на заказ, название там не уточнили. Координатор проекта Анатолий Федоров рассказал, что проект "Я гражданин" - исключительно социальный, монетизировать его компания не собирается.
Анатолий Федоров,
координатор проекта "Я гражданин":
Сталкиваясь с коммунальными проблемами, люди зачастую понятия не имеют, куда нужно обращаться, как написать заявление и через какое время им обязаны ответить. Когда я сам с этим столкнулся, у меня возникла идея сделать приложение, которое бы могло помочь в таких ситуациях. Пользователю "Я гражданин" достаточно выбрать категорию обращения, указать местоположение проблемы, загрузить подтверждающую фотографию. Обращение будет автоматически сформировано и отправлено в нужную инстанцию в городе. Ответ придет тоже в приложение.
За четыре месяца работы "Я гражданин" скачали 2,5 тыс. пользователей. Они отправили более 600 обращений, из них около 500 уже обработано и более 100 находятся на рассмотрении.
Конкурс стартует с 1 июня и продлится до конца августа. Приз для него (воркаут площадку) предоставляет Фонд греко-римской борьбы Анатолия Кишицкого. Победитель будет награжден в Барнауле в День города. Результаты конкурса будут опубликованы в официальной группе ВКонтакте "Я Гражданин".
Скачать "Я гражданин" могут пользователи Android и iOS.
Справка
Воркаут (от англ. workout – тренировка) — это любительский вид спорта. Включает выполнение различных упражнений на уличных спортплощадкпх – турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях, или без их использования, на земле. Основной акцент делается на работу с собственным весом и развитием силы и выносливости.
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