В Барнауле разыскивают дезориентированную пенсионерку в платке

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Сегодня, 18:03.
Происшествия

В Барнауле разыскивают 70-летнюю Марию Полукчу. Женщина пропала 28 августа 2017 года, сообщает "Лиза Алерт". Дезориентирована.

Автомобили в Барнауле. Вид на Барнаул с Нагорного парка.
Автомобили в Барнауле. Вид на Барнаул с Нагорного парка. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пропавшая М. Полукчу.
Пропавшая М. Полукчу.

Приметы:

  • рост 164 см,
  • телосложение плотное,
  • волосы короткие, седые.

Была одета:

  • синий платок с узорами (как на фото),
  • белая куртка,
  • чёрные брюки. 

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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