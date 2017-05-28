В Барнауле разыскивают 34-летнего мужчину, местонахождение которого не известно с 26 мая, сообщается на странице поисковой группы Лиза Алерт в Алтайском крае.
Пропавшего зовут Андрей Иванович Овчинников. Его рост - 175 см, он худощавый, волосы темные, глаза карие.
Всем, кто его увидит или знает его местонахождение, можно сообщить информацию по телефону 8-983-170-44-00 (Евгения).
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