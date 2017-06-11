В Барнауле разыскивают пенсионерку в куртке с пингвинами

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" ищут Кожевникову Галину Петровну. 67-летняя женщина ушла из дома 8 июня и с тех пор о ней ничего не известно.
Приметы:
- рост 152 см;
- худощавое телосложение;
- волосы седые;
- глаза каре-зелёные.
Была одета:
- короткая синяя куртка с пингвинами и полосками;
- серая кофта;
- жёлтая футболка;
- синие спортивные штаны;
- зелёные спортивные кеды.
С собой у женщины была черная дамская сумка. Пенсионерка может нуждаться в медицинской помощи.
О местонахождении пропавших можно сообщить по телефону 02 (102) или 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).
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