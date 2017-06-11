В Барнауле разыскивают пенсионерку в куртке с пингвинами

Галина Кожевникова

Приметы:

рост 152 см;

худощавое телосложение;

волосы седые;

глаза каре-зелёные.

Была одета:

короткая синяя куртка с пингвинами и полосками;

серая кофта;

жёлтая футболка;

синие спортивные штаны;

зелёные спортивные кеды.

С собой у женщины была черная дамская сумка. Пенсионерка может нуждаться в медицинской помощи.

О местонахождении пропавших можно сообщить по телефону 02 (102) или 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).