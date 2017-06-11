В Барнауле разыскивают пенсионерку в куртке с пингвинами

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Происшествия

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" ищут Кожевникову Галину Петровну. 67-летняя женщина ушла из дома 8 июня и с тех пор о ней ничего не известно.

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.
Галина Кожевникова.
Галина Кожевникова

Приметы:

  • рост 152 см;
  • худощавое телосложение;
  • волосы седые;
  • глаза каре-зелёные.

Была одета:

  • короткая синяя куртка с пингвинами и полосками;
  • серая кофта;
  • жёлтая футболка;
  • синие спортивные штаны;
  • зелёные спортивные кеды.

С собой у женщины была черная дамская сумка. Пенсионерка может нуждаться в медицинской помощи.

О местонахождении пропавших можно сообщить по телефону 02 (102) или 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

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