В Барнауле ребенка придавило строительной плитой

Сегодня, 10:45.
Происшествия

28 сентября в Барнауле в районе рынка "Докучаево" на мальчика обрушилась строительная плита. О случившимся в группе "Баранул 22" сообщила Татьяна Воронина.

В Барнауле ребенка придавило строительной плитой.
В Барнауле ребенка придавило строительной плитой. Фото: Данил Зяблов в vk.com/barneos22.

По словам женщины, плита обрушилась на ребенка во дворе на улице Попова 56. Сейчас там строят детскую площадку, но вокруг нет никаких ограждений. После случившегося мальчика увезла скорая помощь.

В пресс-службе УМВД России по Барнаулу подтвердили "Банкфаксу" факт травмирования ребенка и сообщили, что сейчас на месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства ЧП. По некоторым данным, мальчик получил перелом ноги.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров