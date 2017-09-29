В Барнауле ребенка придавило строительной плитой.

По словам женщины, плита обрушилась на ребенка во дворе на улице Попова 56. Сейчас там строят детскую площадку, но вокруг нет никаких ограждений. После случившегося мальчика увезла скорая помощь.



В пресс-службе УМВД России по Барнаулу подтвердили "Банкфаксу" факт травмирования ребенка и сообщили, что сейчас на месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства ЧП. По некоторым данным, мальчик получил перелом ноги.